В Ленобласти жителей Петербурга приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, женщина – в исправительной колонии общего режима.

В Ленинградском областном суде вынесли приговор в отношении 29-летних петербуржцев К. и С., которые производили наркотики на территории региона. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области.

По версии следствия, мужчина и женщина с июня по декабрь 2022 года оборудовали лабораторию, располагавшуюся на участке в посёлке Бор в Выборгском районе Ленинградской области. Там они произвели более 8 килограмм вещества, являющегося смесью, содержащей наркотическое средство – мефедрон, а также более 39 килограмм мефедрона в составе жидкостей.

Также на указанном участке подсудимые хранили прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, из которых также можно было бы получить более 3 килограммов 100% наркотического средства.

Суд приговорил виновных к 15 годам 3 месяцам лишения свободы каждого, с отбыванием К. назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима, С.в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Петербурге задержали уроженцев Камеруна с крупной партией наркотиков.

Видео: прокуратура Ленинградской области