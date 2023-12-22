В Петербурге задержали уроженцев Камеруна с крупной партией наркотиков

Задержали наркоторговцев в автомобиле, при досмотре которого полицейские обнаружили почти 2 килограмма мефедрона и 50 разовых пакетиков с этим же наркотиком.

В Петербурге уроженцев Камеруна задержали с крупной партией наркотиков. Подробности сообщили в пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

В качестве подозреваемых оперативники задержали двоих уроженцев Камеруна, 26 и 28 лет. Они делали "закладки" с различными видами наркотиков. Задержали наркоторговцев в автомобиле, при досмотре которого полицейские обнаружили почти 2 килограмма мефедрона и 50 разовых пакетиков с этим же наркотиком.

При обыске в квартире старшего участника группы на Замшиной улице полиция изъяла электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ (покушение на незаконное хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Также следователи уже установили причастность задержанных к нескольким ранее выявленным фактам продажи наркотиков через "закладки".

Также в Петербурге водитель каршеринга предстанет перед судом за хранение метамфетамина.

Фото и видео:МВД