В Петербурге водитель каршеринга предстанет перед судом за хранение метамфетамина

При проверке документов мужчина стал нервничать и избегал общения, чем вызвал подозрения.

Водитель каршеринга, у которого год назад нашли в машине наркотики, предстанет перед судом. Об этом сообщила прокуратура Кронштадтского района.

По версии следствия, 24 марта 2023 года инспекторы ДПС остановили каршеринг под управлением 34-летнего петербуржца. При проверке документов фигурант стал нервничать и избегал общения. У полицейских возникли подозрения, что обвиняемый может иметь при себе предметы, оборот которых на территории РФ ограничен либо запрещен.

В ходе досмотра мужчины, у него обнаружен и изъят сверток из полимерного материала со спрессованным веществом внутри. Согласно заключению экспертизы, это был метамфетамин массой свыше 3 граммов.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

В начале этого года в лесах Гатчинского района в схронах нашли мефедрон и амфетамин.

Фото: Piter.tv