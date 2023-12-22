В лесах Гатчинского района в схронах нашли мефедрон и амфетамин

Там же были и другие запрещённые вещества.

Петербургские полицейские обнаружили и изъяли из схронов в лесах Гатчинского района крупную партию наркотических веществ, сообщили в МВД по Петербургу.

В феврале 2024 года в ходе работы по ранее возбужденному уголовному делу по части 4 статьи 228.1 УК РФ полицейские в Гатчинском районе Ленобласти обнаружили несколько схронов, содержащих 25 прозрачных полимерных пакетов с различными веществами. Схроны располагались в лесополосе, всего в полукилометре от адреса проживания подозреваемого, 34-летнего жителя поселка Вырица. Все изъятое было направлено на экспертизу.

В понедельник, 1 апреля, поступили результаты экспертизы, согласно которой в изъятых полимерных пакетах содержалось почти 2 килограмма амфетамина, полкилограмма мефедрона, более 700 граммов смеси синтетических наркотиков и почти 600 граммов компонентов курительный смесей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по стать 228 УК РФ. Мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому не изменялась.

Ранее на участке в поселке Глажево Киришского района Ленинградской области накрыли нарколабораторию по производству синтетики.

Фото: Piter.tv