Перед судом предстанет жительница Карелии за попытку сбыть полкилограмма мефедрона в Петербурге и Ленобласти

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Карелии, которая планировала распространить на территории Петербурга и Ленобласти более 500 граммов мефедрона. Как сообщила прокуратура, женщина обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и легализации преступного дохода (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2024 года женщина расфасовала 505 граммов мефедрона в мелкие пакетики и планировала сбыть его на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также она легализовала более 120 тысяч рублей от данного "бизнеса" путем конвертации в криптовалюту.

Злоумышленницу задержали на перегоне станций Тосно – Новолисино. Наркотики изъяты.

Уголовное дело направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области.

Фото: Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура