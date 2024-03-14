В Ленобласти задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков

Подозреваемый находится под стражей.

Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Петербурга и Ленинградской области и ФСБ России задержали жителя Северной столицы. Он подозревается в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В одном из садовых товариществ Ленинградской области сотрудники обнаружили шесть предметов, конструктивно схожих с пистолетами, и 1244 патрона различного калибра. Также изъято две коробки растительного вещества и полимерные пакеты. Экспертиза показала, что 4 изъятых пистолета и патроны пригодны для стрельбы.

Кроме того, в пристройке на участке было оборудовано помещение для культивирования наркосодержащих растений. Исследования части изъятого показали, что растительное вещество является марихуаной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 222 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге ликвидировали канал незаконного оборота оружия.

Видео: Telegram/ Ирина Волк