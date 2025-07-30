В Петербурге ликвидировали канал незаконного оборота оружия

В ходе расследования сотрудники угрозыска выявили схему незаконной реализации оружия и боеприпасов, а также установили остальных участников схемы, отвечавших за поставку оружия.

Сотрудники регионального Управления уголовного розыска пресекли на территории Петербурга и Ленобласти незаконный оборот оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в региональном МВД.

Весной сыщики установили, что 42-летний петербуржец, работник шиномонтажа, продал двум мужчинам переделанный из охолощенного в боевой пистолет Макарова, 56 патронов к нему, а также гладкоствольное охотничье ружье иностранного производства и 10 охотничьих патронов к нему. Проданный арсенал был изъят полицией, а экспертиза подтвердила боеспособность оружия и патронов. Были возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Тогда продавца решили не задерживать, понимая, что он не единственный участник криминального бизнеса.

В ходе расследования сотрудники угрозыска выявили схему незаконной реализации оружия и боеприпасов, а также установили остальных участников этой схемы, отвечавших за поставку оружия.

Добычей оружия и боеприпасов занимался 69-летний "чёрный копатель", проживающий во Фрунзенском районе Петербурга. В нежилом помещении на шоссе Революции он оборудовал мастерскую, где добытое оружие переделывалось или реставрировалось и приводилось в боевую готовность. Хранение "товара" возлагалось на 54-летнего жителя Колтушей Всеволожского района.

Криминальный тандем за хорошую плату мог достать практически любое оружие и боеприпасы, а сбыт участники группы осуществляли лишь по проверенным клиентам.

Все трое участников группы 28 июля были задержаны сотрудниками угрозыска при силовой поддержке Специального полка полиции Главка. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли пистолет Макарова, 2 пистолета Glock 19, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет Grand Power, составные части к ним, 12 нарезных стволов для ружей, более 1000 патронов различного калибра, порох и инструменты для изготовления оружия.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Устанавливается причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных преступлений, а также источник приобретения оружия и боеприпасов.

В мае арсенал оружия нашли в доме фигуранта дела о незаконных валютных операциях в Петербурге.

Фото и видео: пресс-служба МВД по СПб и ЛО