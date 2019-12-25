Арсенал оружия нашли в доме фигуранта дела о незаконных валютных операциях в Петербурге

После выявления незаконного хранения оружия в отношении обвиняемого возбудили ещё одно уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

В конце апреля текущего года сотрудники экономической полиции Главного управления МВД совместно со следователями Кировского района Санкт-Петербурга провели обыск в доме 46-летнего генерального директора коммерческой фирмы, расположенного в деревне Сашино Ломоносовского района Ленинградской области. Основанием для проведения обыска стало расследование уголовного дела, открытого Северо-Западным таможенным управлением ФТС в августе предыдущего года по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ. Гендиректор подозревался в осуществлении 17 крупных валютных переводов на счета иностранных компаний с использованием поддельных документов.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли значительное количество боеприпасов и стрелкового оружия. После выявления незаконного хранения оружия в отношении обвиняемого возбудили ещё одно уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

Спустя неделю, 6 мая, правоохранительные органы задержали супругу подозреваемого, женщину 50 лет, проживающую вместе с ним. Она призналась сотрудникам полиции, что оружие и боеприпасы нашли в лесу, однако точное место нахождения забыла ввиду прошедшего длительного времени. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается, проводятся дополнительные следственные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что приговор в отношении троих наркосбытчиков огласили в Петербурге.

Фото: Piter.TV