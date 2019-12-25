Приговор в отношении троих наркосбытчиков огласили в Петербурге

По итогам судебного разбирательства, с учетом позиции государственного обвинителя Макара Куницкого, суд назначил Абышко наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Герус и Степановой – по 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В Петроградском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела, где фигурантами выступали Алина Герус, Татьяна Степанова и Олег Абышко. Государственное обвинение, представленное в суде, было поддержано, и все трое признаны виновными в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Им инкриминировали преступления, предусмотренные статьей 228.1 УК РФ, а именно сбыт наркотических и психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационных сетей, а также покушение на аналогичный сбыт в крупном размере.

Следствием установлено, что Абышко организовал нарколабораторию в квартире дома №27, корпус 1, на проспекте Королева. Он забирал крупные партии наркотиков из тайников, фасовал их на мелкие дозы и передавал Герус и Степановой для дальнейшей реализации. Курьеры доставляли наркотики на такси, а Абышко координировал процесс через мессенджер, договариваясь с покупателями о сделках.

Герус была задержана первой, 6 июля 2024 года, непосредственно во время сбыта наркотика возле дома №21 по улице Ординарной. В ходе оперативной закупки у нее был приобретен амфетамин весом 0,90 грамма.

После задержания Герус правоохранители провели обыск в квартире Абышко, где он пытался избавиться от улик, выбрасывая наркотики в окно. В жилище обнаружили и конфисковали более 200 граммов запрещенных веществ. Там же была задержана Степанова, находившаяся в состоянии наркотического опьянения и выполнявшая функции курьера.

По итогам судебного разбирательства, с учетом позиции государственного обвинителя Макара Куницкого, суд назначил Абышко наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Герус и Степановой – по 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что 21-летний токарь разрисовал десятки домов на Петроградке рекламой наркотиков.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга