21-летний токарь разрисовал десятки домов на Петроградке рекламой наркотиков

За каждую надпись, анонимный работодатель заплатил по 50 рублей.

Полиция задержала 21-летнего "художника", за ночь разрисовавшего десятки домов на Петроградке рекламой наркотиков. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 апреля поступили десятки сообщений об обнаружении на фасадах домов свежих трафаретов с рекламой интернет-магазинов, торгующих наркотиками. В том числе заявления поступили от администрации школы на Ординарной улицы и руководителя Жилкомсервиса №2. По данным заявлениям полиция возбудила уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

Полицейские установили, что "художник" успел нанести трафареты на фасады десятков зданий в Петроградском районе. За каждую надпись, анонимный работодатель заплатил по 50 рублей. Подозреваемым оказался 21-летний петербуржец, в обычное время работающий токарем на машиностроительном заводе. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также у "художника" был подельник, розыском которого полиция сейчас занимается.

Видео: МВД по СПб и ЛО