Петербургская полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже "синтетики"

У дома 25 по улице Передовиков полицейскими задержан 39-летний организатор запрещенного "бизнеса".

В Петербурге правоохранители пресекли деятельность онлайн-магазина, специализирующегося на распространении наркотиков бесконтактным способом. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 25 по улице Передовиков полицейскими задержан 39-летний организатор запрещенного "бизнеса". В его автомобиле Chevrolet Klan оперативники обнаружили и изъяли 250 расфасованных и приготовленных к сбыту "закладок" и один пакет с наркотическим средством, общей массой более 1270 грамм. Согласно экспертизе, в одном из пакетов находился мефедрон.

В квартире задержанного по улице Маршала Блюхера полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, две стеклянные емкости с наркотическим средством общей массой более 30 грамм, которые будут исследованы в рамках дальнейшей экспертизы.

Установлена причастность фигуранта к ранее возбужденному уголовному делу по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее более 17 кг наркотиков изъяли полицейские в подпольной лаборатории в Ленобласти.

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