Более 17 кг наркотиков изъяли полицейские в подпольной лаборатории в Ленобласти

Злоумышленник рассказал, что начал производить "синтетику" в августе 2025 года для её последующего сбыта через систему тайников-закладок.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по изготовлению мефедрона, располагавшейся в одном из частных домов в населенном пункте Чаща. Там же полицейскими был задержан и организатор – 39-летний собственник дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обследовании помещения оперативники обнаружили и изъяли контейнеры с порошкообразным веществом общей массой почти 7,3 килограмма, 20 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом около 400 литров, а также лабораторную посуду, электронные весы и прочее.

Злоумышленник рассказал, что начал производить "синтетику" в августе 2025 года для её последующего сбыта через систему тайников-закладок. В одном из оборудованных мужчиной схронов сыщики обнаружили и изъяли десять пакетов с порошком весом более 10,1 кг.

Общая масса изъятых веществ составила более 17,4 килограмма. В нескольких обнаруженных пакетах находился мефедрон. Остальное направлено на дальнейшее исследование.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ещё один житель Ленобласти подозревается в продаже персональных данных россиян и наркотиков.

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