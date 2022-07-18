В Приморском районе Петербурга запустили производство лекарств

Новая производственная линия включает участки приготовления смесей, капсулирования, таблетирования, участок вторичной упаковки.

Губернатор Петербурга и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поучаствовали в запуске нового производства полного цикла на площадке ООО "Фармакор Продакшн" в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 20 июня.

По словам Михаила Мурашко, город на Неве является одним из лидеров фармацевтической отрасли страны. В Петербурге в настоящее время работают 22 фармпроизводителя. Так, каждая пятая упаковка российского лекарства сделана в Северной столице.

Потенциал петербургского фармацевтического кластера не исчерпан, и открытие нового производства – яркое тому подтверждение. Компания "Фармакор Продакшн" расширяется, готова инвестировать в развитие. Значит, городом созданы хорошие условия для этого. Новое производство – это 80 новых рабочих мест. Губернатор Петербурга

"Фармакор Продакшн" – петербургский производитель лекарственных средств, компания основана в 1998 году. Новая производственная линия включает участки приготовления смесей, капсулирования, таблетирования, участок вторичной упаковки. Производить планируется хорошо известные лекарственные средства и уникальные для рынка страны лекарственные препараты.

Компания "Фармакор Продакшн" выпускает лекарства, 80% из которых относятся к жизненно необходимым и важным лекарственным препаратам, для таких отраслей медицины, как кардиология, эндокринология, ЖКТ, психиатрия, средства для лечения и снятия симптомов вирусных заболеваний.

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Фото: пресс-служба Смольного