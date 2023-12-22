"Тримедат" стал лауреатом престижной премии в категории "Препарат выбора среди спазмолитиков"

Особенность премии – то, что лауреатов выбирают практикующие специалисты.

Ежегодно в России вручают премию в сфере фармации и медицины Russian Pharma Awards. По результатам 2023 года в номинации "Препарат выбора среди спазмолитиков" на третьем месте оказался "Тримедат". Это не первый раз, когда он становится одним из лидеров. данное спазмолитическое средство уже получало эту премию в 2015, 2017 и 2021 годах, а в 2020 году стало лауреатом премии "Марка № 1 в России" как один из наиболее популярных препаратов для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Рассказываем о его особенностях и о том, почему именно этот препарат выбирают врачи, когда возникает необходимость лечить заболевания ЖКТ.

Как проходит голосование на Russian Pharma Awards

Особенность премии – то, что лауреатов выбирают практикующие специалисты. Голосование проводится на онлайн-платформе "Доктор на работе". Врачи голосуют онлайн, выбирая наиболее действенные средства более чем в 20 номинациях. На их выбор никто не влияет, решение зависит только от их опыта.

Когда необходим "Тримедат"

Это спазмолитическое средство, которое назначают при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта. Они чаще всего проявляются через следующие симптомы:

– боль в животе;

– вздутие;

– ощущение тяжести;

– нарушения стула – запор, диарея.

Чаще всего эти симптомы вызваны нарушением моторики пищеварительного тракта, повышением его чувствительности.

Российская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует применять препарат при гастрите, дуодените, синдроме раздраженного кишечника, желчнокаменной болезни и ряде других заболеваний. По мнению детских гастроэнтерологов, средство подходит для лечения функциональных расстройств органов пищеварения у детей.

Как действует этот препарат

Важная особенность "Тримедата" – тройной механизм действия. Спазмолитическое средство:

– устраняет спазмы в желудочно-кишечном тракте;

– восстанавливает естественную моторику;

– возвращает чувствительность органов ЖКТ к нормальному состоянию.

Препарат эффективно действует на всем протяжении ЖКТ. Он помогает устранить не отдельные симптомы, а их комплекс: болезненные ощущения, вздутие живота, нарушения стула, дискомфорт. Важно, что это средство не скрывает симптомы, подобно некоторым обезболивающим препаратом. Оно оказывает воздействие на их причины, снижает вероятность их повторного появления.

Противопоказания

При назначении препарата врач учитывает возраст и другие индивидуальные особенности пациента, возможные противопоказания. Это спазмолитическое средство нельзя применять при беременности. Его не назначают при дефиците лактазы, непереносимости лактозы, глюкозно-лактозной мальабсорбции и индивидуальной непереносимости компонентов, которые входят в состав. Все противопоказания перечислены в инструкции к препарату.

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Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.

Фото: unsplash