В России вдвое выросли продажи антидепрессантов

Это, в том числе, связывают с дестигматизацией психиатрии.

За последние три года продажи антидепрессантов выросли вдвое, анксиолитиков – на треть. При этом растет и количество установленных диагнозов, связанных с тревожными расстройствами. Об этом сообщает Forbes.

Так, известно, что за прошлый год было продано на 41% упаковок антидепрессантов больше, чем в 2022 году. Объем проданных анксиолитиков вырос на 12%, при этом показатели по психостимуляторам, напротив, пошли на спад. Такую динамику специалисты связывают с дестигматизацией психиатрии: при наличии проблем люди стали чаще обращаться за помощью. Также появилось множество центров ментального здоровья на базе поликлиник и больниц. Кроме того, частные услуги врачей-психиатров представлены на разный бюджет, что расширяет аудиторию пациентов.

Ранее сообщалось, почему в мае ухудшается ментальное самочувствие и как можно себе помочь. По данным психологов, это связано со сменой сезона, сбоями циркадных ритмов и так называемым "внутренним ожиданием", когда социум требует от человека радоваться солнцу и хорошей погоде.

