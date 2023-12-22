Полиция задержала осквернившего Вечный огонь у мемориала обороны Севастополя

Инцидент попал на запись с камеры уличного видеонаблюдения.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Севастополь 36-летнего приезжего мужчину, осквернившего Вечный огонь у мемориала обороны города 1941-1942 годов. В настоящее время местная полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигурант расследования был пойман благодаря приметам, о которых рассказал очевидец преступления.

Неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППСП ОМВД России по Ленинскому району. пресс-служба МВД РФ

Медицинское освидетельствование показало, что затушивший огонь мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Собранные полицейскими материалы передадут в территориальное управление СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В Уфе мужчина ранил ножом себя и двух полицейских.

Фото и видео: УМВД РФ по Севастополю