  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:01
129
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала осквернившего Вечный огонь у мемориала обороны Севастополя

0 0

Инцидент попал на запись с камеры уличного видеонаблюдения.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Севастополь 36-летнего приезжего мужчину, осквернившего Вечный огонь у мемориала обороны города 1941-1942 годов. В настоящее время местная полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигурант расследования был пойман благодаря приметам, о которых рассказал очевидец преступления.

Неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППСП ОМВД России по Ленинскому району.

пресс-служба МВД РФ

Медицинское освидетельствование показало, что затушивший огонь мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Собранные полицейскими материалы передадут в территориальное управление СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В Уфе мужчина ранил ножом себя и двух полицейских.

Фото и видео: УМВД РФ по Севастополю

Теги: вандализм, вечный огонь, вов, севастополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии