В Уфе мужчина ранил ножом себя и двух полицейских

В Минздраве рассказали о госпитализации пострадавших.

Мужчина ранил ножом себя и двух сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по здравоохранению Башкирии. Известно, что инцидент произошел в городе Уфе. Медики госпитализировали с места событий нападавшего и одного из потерпевших полицейских. В социальных сетях распространились фотографии и ролики. Очевидцы указали на то, что преступление было совершено по улице Карла Маркса. В видеозаписях заметно, что неизвестный с ножом в руках общается с оперативником. На других фотографиях он уже лежит на дороге, ему оказывается медицинская помощь.

Госпитализированы нападавший и один из правоохранителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего скорая доставила в РКБ Куватова, одного сотрудника МВД - в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался. пресс-служба Минздрава Башкирии

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, по предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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Фото и видео: МВД медиа