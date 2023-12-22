В Брянской области полицейскими пресечена деятельность организаторов финансовой пирамиды

Ирина Волк рассказала о задержании шестерых подозреваемых.

Российские правоохранительные органы по Брянской области пресекли незаконную деятельность организаторов финансовой пирамиды. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В настоящее время шестеро подозреваемых фигурантов подозреваются по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В полиции установили, что криминальная схема действовала с октября 2018 по март 2024 года. Злоумышленники, которые называли себя представителями международной торговой сети. Они арендовали офисные помещения на территории Брянской и Свердловской областей и предлагали клиентам создать собственный бизнес с высоким доходом. Для этого они требовали в день обращения внести вступительный взнос в размере не менее 180 тысяч рублей.

В случае отсутствия финансовых возможностей убеждали оформить кредит. Взамен выдавали товары, а также клубные карты компании и карты скидок на туристический отдых. пресс-служба МВД РФ

лицам, которые вовлекали в организацию знакомых, готовых заплатить вступительный взнос, дополнительно выплачивалось вознаграждение в размере 100 долларов. Оперативники при поддержке Росгвардии на территории Брянска, Москвы и Екатеринбурга провели 15 обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых. Фигуранты расследования находятся под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа