На Северном Кавказе пресечена деятельность мошеннической ОПГ

Ирина Волк раскрыла подробности расследования.

На Северном Кавказе российскими правоохранительными органами выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в крупном мошенничестве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что задержание подозреваемых проводилось при участии ФСБ РФ. В составе ОПГ указаны бывшие и действующие сотрудники ПАО "Россети Северный Кавказ", филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций. Фигурантами расследования стали девять человек, они помещены Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

На территории Московского региона, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края проведены обыски. Изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Согласно предварительным с ведениям от полиции, криминальная деятельность велась в течение нескольких лет. Злоумышленники допускали нарушения в работах по созданию на территории Дагестана комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных. В ходе программы по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе на территории Северного Кавказа правительством были выделены средства из федерального бюджета. На них специалисты должны были установить абонентам "Дагэнерго" счетчики, которые дистанционно передавали бы сведения о потребленной электроэнергии от потребителей. Такое новшество призвано предотвратить хищения и обеспечить прозрачность расчетов. Однако до настоящего времени эта система так и не введена в эксплуатацию. В результате мошенничества общая сумма похищенных средств составила порядка 2,8 млрд рублей.

Момент наезда на 8-летнего велосипедиста на Разъезжей улице попал на видео.

Фото и видео: МВД Медиа