Момент наезда на 8-летнего велосипедиста на Разъезжей улице попал на видео

В результате ДТП 8-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Момент наезда на юного велосипедиста на Разъезжей улице попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовали в региональной пресс-службе МВД.

Вечером 10 апреля у дома 1 по Разъезжей улице 55-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, при выезде из арки дворовой территории наехал на подростка, который ехал по тротуару на велосипеде.

В результате ДТП 8-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. В момент ДТП он находился без взрослых.

Также накануне вечером на набережной Обводного канала 15-летний самокатчик попал под колёса легковушки.

Видео: МВД