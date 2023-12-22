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Момент наезда на 8-летнего велосипедиста на Разъезжей улице попал на видео

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В результате ДТП 8-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Момент наезда на юного велосипедиста на Разъезжей улице попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовали в региональной пресс-службе МВД.

Вечером 10 апреля у дома 1 по Разъезжей улице 55-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, при выезде из арки дворовой территории наехал на подростка, который ехал по тротуару на велосипеде.

В результате ДТП 8-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. В момент ДТП он находился без взрослых.

Также накануне вечером на набережной Обводного канала 15-летний самокатчик попал под колёса легковушки.

Видео: МВД

Теги: volvo
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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