В Кудрово скорая перевернулась из-за столкновения с двумя иномарками

На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи не было.

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП с автомобилем скорой помощи в Кудрово. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 21 февраля в 01:10 у дома 9/8 на перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Строителей в Кудрово произошло столкновение трех автомобилей: Kia, Volvo и экипажа скорой медицинской помощи.

В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся. На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи не было, пострадавших нет.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Кудрово • Новости