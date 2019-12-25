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В Кудрово скорая перевернулась из-за столкновения с двумя иномарками
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кудрово скорая перевернулась из-за столкновения с двумя иномарками

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На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи  не было.

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП с автомобилем скорой помощи в Кудрово. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 21 февраля в 01:10 у дома 9/8 на перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Строителей в Кудрово произошло столкновение трех автомобилей: Kia, Volvo и экипажа скорой медицинской помощи.

В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся. На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи  не было, пострадавших нет.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Кудрово • Новости

Теги: kia, volvo, кудрово, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Картина дня,

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