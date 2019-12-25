Посол Южной Кореи: Hyundai и Kia изучают возвращение на рынок РФ

Ли Сок Пэ рассказал о сложностях, с которыми столкнулись местные автопроизводители.

Два крупнейших южнокорейских автомобильных производителя — Hyundai и Kia — заинтересованы в возвращении на российский внутренний рынок. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ. Иностранный дипломат заметил, что основным препятствием для этого процесса остается нерешенный вооруженный конфликт на украинской территории. Однако сейчас власти из Сеула во многом ориентируются на официальную позицию вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Эксперт полагает, что страна опасается введения санкционного давления из Белого дома. В статье упоминается, что в случае запретов и снятия ограничений вернуться на прежних условиях иностранным компаниям будет непросто. Речь идет о том, что за последние четыре года автоконцерн Hyundai продал свои заводы в России, а значительную часть рынка теперь заняли китайские бренды.

Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию. Ли Сок Пэ, дипломат

Напомним, что до 2022 года бренды Hyundai и Kia, входящие в концерн Hyundai Motor Group, занимали второе и третье места по продажам автомобилей в России. Лидером же списка была отечественная Lada. После введения санкций компании приостановили производство и поставки транспортных средств.

Страховщики рассказали, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

Фото: Piter.tv