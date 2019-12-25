Том Круз встретил россиян в Сеуле и поностальгировал по Сибири

Американский актер посетил Южную Корею для презентации фильма "Диггер".

Голливудский актер Том Круз пообщался с россиянами в центре Сеула. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала очевидица данного события по имени Алена. Девушке удалось в Южной Корее встретить американского актера. Она объяснила, что в столицу иностранец приезжал на премьеру нового фильма "Диггер". неожиданная встреча с нашими соотечественниками состоялась на центральной площади, где Алена вместе с супругом прогуливалась. Она заметила толпу корейцев, среди которой был актер.

Мы аккуратно втиснулись и начали просто смотреть. Я оказалась на расстоянии вытянутой руки с Томом, и он меня пригласил. Я спросила, могу ли сделать фото... У меня было ощущение, что мы давно знакомы. С ним было очень комфортно разговаривать. Невероятно дружелюбный человек! Алена, россиянка

Россиянка отметила, что разговор с мировой кинозвездой длился около минуты. По слова девушки, Том Круз сам проявил интерес к общению. В конце беседы он пожал девушке руку и похлопал по плечу. Когда актер узнал, что пара родом из Сибири, то он вспомнил, что однажды дозаправлял там самолет.

Том Круз получит почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.

Фото: 360.ru