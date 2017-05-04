Том Круз получит почетный "Оскар" за вклад в кинематограф

Вручение награды состоится 16 ноября в Лос-Анджелесе.

Актер Том Круз получит почетную награду премии "Оскар" за вклад в кинематограф. Об этом сообщили в пресс-службе Американской академии кинематографических искусств и наук.

В опубликованном релизе отмечается, что Круз является одним из самых признанных и кассовых актеров. Отмечается, что 62-летний артист помог американской киноиндустрии пережить непростой период пандемии, а также продемонстрировал преданность своему ремеслу.

Вручение состоится 16 ноября в Лос-Анджелесе. Также аналогичные награды получат актриса Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас.

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Фото: gettyimages.com