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Том Круз получит почетный "Оскар" за вклад в кинематограф
Сегодня, 8:29
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Том Круз получит почетный "Оскар" за вклад в кинематограф

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Вручение награды состоится 16 ноября в Лос-Анджелесе.

Актер Том Круз получит почетную награду премии "Оскар" за вклад в кинематограф. Об этом сообщили в пресс-службе Американской академии кинематографических искусств и наук.

В опубликованном релизе отмечается, что Круз является одним из самых признанных и кассовых актеров. Отмечается, что 62-летний артист помог американской киноиндустрии пережить непростой период пандемии, а также продемонстрировал преданность своему ремеслу.

Вручение состоится 16 ноября в Лос-Анджелесе. Также аналогичные награды получат актриса Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение".

Фото: gettyimages.com

Теги: награда, оскар, том круз
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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