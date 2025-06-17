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Вышел новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение"

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Мировая премьера состоится 2 июля.

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Мирю юрского периода: Перерождение". Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс.

В центре сюжета окажется группа исследователей, которая намерена собрать образцы ДНК трех гигантских существ, чтобы создать мощное лекарство.

В главных ролях сыграли Скарлетт Йоханссон, Махершала Али, Руперт Френд и другие. Мировая премьера состоится 2 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Иллюзия обмана 3".

Видео: YouTube / Jurassic World

Теги: universal pictures, мир юрского периода перерождение, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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