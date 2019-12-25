Президент Южной Кореи пригрозили Киеву из-за слов Зеленского о пленных КНДР

Ли Чжэ Мён не хочет, чтобы конфликт был исчерпан как "дипломатическое недоразумение".

Киевский режим попытался снизить градус дипломатического конфликта с официальными властями из Сеула вокруг передачи Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Однако президент Республики Корея Ли Чжэ Мён утром второго октября дал понять украинским партнерам, что замять произошедшее как недоразумение не получится. Глава государства потребовал от Украины признать факт нарушения договоренностей и публично извиниться. Политический деятель пригрозил стране тем, что в противном случае против властей с Банковой улицы будут введены "дополнительные меры".

Ранее конфликт разгорелся после того, как лидер киевского режима Владимир Зеленский публично сообщил о передаче Южной Кореи двух военнослужащих из КНДР, которые ранее попали в плен. Южнокорейская сторона утверждает, что украинские власти первоначально самостоятельно попросили сохранить операцию в тайне. Такая договоренность была достигнута. Однако позже Киев стал отрицать наличие такого соглашения. В результате администрация президента Южной Кореи обвинила международных партнеров в распространении не соответствующей действительности информации и потребовала извинений в свой адрес.

Напомним, что 1 октября Киев предпринял попытку погасить скандал. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига в общении со СМИ предложил вообще не называть произошедшее "инцидентом", а дипломатическим недоразумением. Дипломат добавил, что Сеул остается для Украины очень важным партнером. Министр выразил надежду на то, что у политиков получится погасить возниквшие разногласия в самое ближайшее время. Местные СМИ добавили, что в последние дни чиновник ежедневно напрямую контактировал со своим южнокорейским коллегой.

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Фото: YouTube / 이재명