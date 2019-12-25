Электромобили вышли в лидеры: ADAC подвёл итоги масштабного автотеста 2025 года

Высшую оценку – 1,6 балла – получили сразу пять электрокаров.

Немецкий автоклуб ADAC опубликовал результаты одного из самых крупных сравнительных испытаний автомобилей за последние годы. В 2025 году эксперты протестировали 112 моделей с разными типами силовых установок — от бензиновых и дизельных до гибридов и полностью электрических. Итоги оказались показательными: верхние строчки рейтинга уверенно заняли электромобили, а конкуренция между европейскими и китайскими брендами стала заметно жёстче.

Как рассказал портал 110km.ru, высшую оценку – 1,6 балла – получили сразу пять электрокаров. В их числе флагманский Mercedes EQS, который эксперты называют электрическим аналогом S-класса, а также семейные кроссоверы Skoda Enyaq и новый Skoda Elroq. В топ также вошли Audi A6 Avant e-tron и Audi Q6 e-tron, продемонстрировавшие удачный баланс между запасом хода, эффективностью силовой установки и скоростью зарядки.

Китайские производители показали разноплановые результаты. Так, Nio EL8 с оценкой 1,8 балла оказался на одном уровне с Volvo EX90. Модели MG S5 EV и XPeng G6 получили по 2,0 балла и вплотную приблизились к Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. В среднем сегменте эксперты отметили XPeng P7 и гибрид Lynk & Co 08 с внушительным электрическим запасом хода.

При этом часть бюджетных моделей разочаровала испытателей. BYD Atto 2 и Dolphin Surf уступили конкурентам из Европы по дальности хода и скорости зарядки, а компактные Leapmotor T03 и Dacia Spring были признаны автомобилями преимущественно для городских поездок.

Все машины оценивались по единой шкале — от 1 до 5 баллов — с учётом более чем 300 параметров, включая безопасность, практичность, экологию и поведение на дороге. Рейтинг показал, что электромобили всё увереннее закрепляются в роли массового выбора, а расстановка сил на мировом авторынке продолжает стремительно меняться.

Фото: pxhere