Электромобили теперь не могут проехать по Крымскому мосту

О новых правилах проезда по переправе через Керченский пролив рассказали в Минтрансе.

Электромобилям и гибридным автомобилям теперь нельзя проехать по Крымскому мосту. Владельцы этих машин могут выбрать другой маршрут: Р-280 "Новороссия". Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Проезд разрешен для легковых авто, мотоциклов, скутеров, минивэнов и прицепов-коневозов. Не получится пересечь мост водителям гибридов и электрокаров, а также всех типов грузовых машин и фургонов.

Кроме того, доступен проезд с бытовой техникой – холодильниками и микроволновками. При этом провести устройства, которые оборудованы аккумуляторной батареей, получится только в количестве двух штук.

В ведомстве призывают компактно упаковывать багаж, чтобы пройти досмотр быстрее. Также водителям советуют избегать большого количества мелкого багажа и не оставлять в машинах разбросанные вещи.

Фото: МАКС / Минтранс РФ