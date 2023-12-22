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На набережной Обводного канала 15-летний самокатчик попал под колёса легковушки
Сегодня, 15:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На набережной Обводного канала 15-летний самокатчик попал под колёса легковушки

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Подросток получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка по факту ДТП с самокатчиком на набережной Обводного канала. Авария произошла вечером 10 апреля, рассказали в пресс-службе МЧС.

В полицию 10 апреля в 18:30 поступило сообщение о ДТП с несовершеннолетним самокатчиком у дома 37 по набережной Обводного канала. Было установлено, что 24-летний водитель, управляя автомобилем Škoda Octavia, наехал на электросамокатчика, двигавшегося по тротуару во встречном направлении и выехавшего на проезжую часть по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 15-летний подросток получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Накануне Mitsubishi сбил на Московском проспекте велосипедиста.

Фото: Piter.tv

Теги: обводный канал, электросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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