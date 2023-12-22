Mitsubishi сбил на Московском проспекте велосипедиста

А велосипедист от удара упал на девушку, которая переходила дорогу.

Mitsubishi сбил двух человек на пешеходном переходе около станции метро "Московская". Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

По предварительной информации, велосипедист и девушка переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Машина неожиданно вылетела на пешеходный переход, от удара велосипед отбросило в сторону, 53-летний мужчина оказался на лобовом стекле. Позже велосипедист упал на девушку, которая рядом переходила дорогу.

Водитель быстро выскочил из машины, но забыл переключиться на "нейтралку" и едва не переехал пострадавших. Мужчине и девушке удалось избежать серьёзных травм, стало известно Piter.tv.

Ранее на трассе "Кола" в Ленобласти погиб 27-летний житель Карелии.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург