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Mitsubishi сбил на Московском проспекте велосипедиста

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А велосипедист от удара упал на девушку, которая переходила дорогу.

Mitsubishi сбил двух человек на пешеходном переходе около станции метро "Московская". Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

По предварительной информации, велосипедист и девушка переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Машина неожиданно вылетела на пешеходный переход, от удара велосипед отбросило в сторону, 53-летний мужчина оказался на лобовом стекле. Позже велосипедист упал на девушку, которая рядом переходила дорогу. 

Водитель быстро выскочил из машины, но забыл переключиться на "нейтралку" и едва не переехал пострадавших. Мужчине и девушке удалось избежать серьёзных травм, стало известно Piter.tv.

Ранее на трассе "Кола" в Ленобласти погиб 27-летний житель Карелии.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: mitsubishi, московский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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