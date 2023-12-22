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Реставрацию Петербургской академии наук планируют запустить в 2025 году
Сегодня, 14:03
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Реставрацию Петербургской академии наук планируют запустить в 2025 году

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Первым этапом реставрации станет обследование памятника архитектуры.

Реставрацию Петербургской академии наук планируют запустить в 2025 году. Об этом заявил председатель Петербургского отделения РАН Андрей Рудской в интервью "ТАСС".

По его словам, первым этапом станет обследование памятника архитектуры и подготовка документации по его комплексной реставрации. Рудской отметил необходимость сделать академию центром культуры и одной из архитектурных жемчужин Северной столицы. Он добавил, что документы на финансирование первого этапа реставрации уже направлены в федеральные органы.

Ранее мы сообщали, что реставрацию невского фасада Петропавловской крепости могут завершить позже сроков.

Фото: hellopiter.ru

Теги: здание, петербургская академия наук, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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