Реставрацию невского фасада Петропавловской крепости могут завершить позже сроков

Работы ведутся на фасадах, выходящих на Неву, включая Иоанновский равелин, Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы.

Реставрация невского фасада Петропавловской крепости может быть задержана, сообщил "Петербургскому дневнику" генеральный директор музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Работы ведутся на фасадах, выходящих на Неву, включая Иоанновский равелин, Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы.

В настоящее время проводится очистка от биопоражений и реставрация гранитных блоков, а также восстановление металлических скоб и пиронов для крепления блоков к кирпичной кладке.

Ранее мы сообщили о том, что cигнальные пушки Петропавловской крепости перенесут на Государев бастион.

Фото: Piter.TV