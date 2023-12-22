Сигнальные пушки Петропавловской крепости перенесут на Государев бастион

Работы по очистке от биопоражений и реставрации гранитных блоков идут на фасадах обоих бастионов.

Две сигнальные пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости временно перенесут на Государев бастион из-за реставрационных работ. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости Владимир Кириллов.

Работы по очистке от биопоражений и реставрации гранитных блоков идут на фасадах обоих бастионов. Утраты заполняются смесью полимера и гранитной крошки, а крупные блоки заменяются гранитными вставками из идентичного гранита рапакиви из карьера в Карелии, устанавливаемыми на известковом растворе.

Также проводится реставрация металлических скоб и пиронов, используемых для крепления блоков к кирпичной кладке.

Ранее мы сообщили о том, что в Петропавловской крепости появился космический экспонат.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"