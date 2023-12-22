В Петропавловской крепости появился космический экспонат

В экспозицию музея вошел подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз МС-02".

В Петропавловской крепости появился новый космический экспонат. В экспозицию музея вошел подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз МС-02". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Спускаемый аппарат стал третьим в коллекции Музея космонавтики и ракетной техники. Другие два – это капсулы космического корабля "Союз-16" и топографического спутника "Комета".

Подарок музею передало руководство "Роскосмоса". Известно, что на этом борту семь лет назад из экспедиции вернулся международный экипаж. На нем был и петербуржец, герой России Андрей Борисенко.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга