Выставку предметов из наследия графов Шереметевых представят в Петербурге

Выставка посвящена юбилейным датам рождения братьев графов Шереметевых: 180-летию Сергея Дмитриевича и 165-летию Александра Дмитриевича.

Государственный музей театрального и музыкального искусства открыл выставку "И все мы кланяемся прошлому сейчас" из наследия графов Шереметевых. Экспозиция представлена в залах парадной анфилады Шереметевского дворца - музея музыки, информирует пресс-служба музея.

Выставка посвящена юбилейным датам рождения братьев графов Шереметевых: 180-летию Сергея Дмитриевича и 165-летию Александра Дмитриевича. Главным фокусом стали взаимоотношения братьев, их важность для русской истории и культуры. Представленный сервиз с гербами Шереметевых демонстрирует быт крупной дворянской семьи. Также в экспозиции имеются часы из коллекции Шереметевых с корпусом, украшенным скульптурной группой "Петр I в бурю на Ладожском озере". Особое место занимает генеалогическое древо графов Шереметевых, составленное историком и генеалогом Аллой Краско. Новая графическая редакция научной информации посвящена памяти этого учёного и исследователя и связана с его 75-летием.

Выставка является частью партнерского проекта "Береженая вещь", начатого 10 лет назад с Московским музеем-усадьбой Останкино. Она будет открыта до 20 января 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в "Артмузе" открылась новая выставка.

Фото: Citywalls.ru