«С первого взгляда»: в «Артмузе» открылась новая выставка

Увидеть картины Аллы Калачевой можно до пятого июня.

"С первого взгляда" — выставка художницы Аллы Калачевой, рассказывающая о любви в разных ее проявлениях: к природе, близкому человеку, Богу и искусству.

Все картины наделены философским подтекстом. Художница использует аллегорию и образы-символы. Алла Калачева подчеркивает, что именно переезд в город на Неве оказал сильное влияние на ее творчество и вдохновил на создание новых работ.

"Я живу в Петербурге три года. Переезд был мощным толчком к развитию. Здесь я вышла замуж. На полотнах изображена моя внутренняя трансформация. Именно поэтому открывают выставку две картины: одна — с изображением Исаакиевского собора, вторая — портрет моего супруга. Остальные полотна посвящены духовным поискам, творчеству как исцелению, созерцанию, любви и энергии, которая преображает человека" Алла Калачева, художница.

Вернисаж сопровождался выступлениями пианисток консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. В программе прозвучали прелюдии Ф. Шопена, а также два этюда Сергея Рахманинова.

Об особенностях творчества Аллы Калачевой также рассказала искусствовед, куратор проектов музея современного искусства "Артмуза" Александра Башарова.

"С одной стороны, в работах есть и загадка, и тайна. Особые знаки и символизм, к которому, по большей части, относится творчество Аллы Калачевой. Но посетителям "Артмузы" не придется долго гадать. Картины, наполненные самым сокровенным, очень легки в понимании. Для символистов — это редкость" Куратор проектов музея современного искусства "Артмуза" Александра Башарова.

Посетить выставку "С первого взгляда" и увидеть более 30 полотен, пронизанных любовью, можно до пятого июня в галерее "Лекционный угол" (музей "Артмуза", 2 этаж).

Анна Гибова