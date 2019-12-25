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Русский музей представляет работы ленинградского живописца и графика Давида Загоскина
Сегодня, 9:10
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Русский музей представляет работы ленинградского живописца и графика Давида Загоскина

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Выставка открыта до 14 октября 2024 года.

В Русском музее покажут картины ленинградского живописца и графика Давида Загоскина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

В зале №80 корпуса Бенуа Русского музея открылась камерная выставка "Давид Ефимович Загоскин (1900-1942)", посвященная ленинградскому художнику, графику и живописцу Давиду Загоскину. В экспозицию вошли рисунки и акварели мастера, которые удалось сохранить в годы ВОВ. У посетителей есть возможность увидеть "Портрет комсомолки Баси. Сураж",  картину "Колхозницы", работы "Путиловец" и "Озеро Ильмень". Работы живописца отражают изменения в стране, в обществе и людях того времени. 

Познакомиться с работами ленинградского художника можно, купив входной билет в корпус Бенуа. Выставка открыта до 14 октября 2024 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит онлайн-марафон "Читающий август". 

Фото: Telegram / Государственный Русский музей

Теги: картины, русский музей, художник давид загоскин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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