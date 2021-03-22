В Петербурге проходит онлайн-марафон "Читающий август"

До 17 августа в библиотеке "На Стремянной" пройдет благотворительная акция "Книга за корм", приуроченная ко Всемирному дню защиты бездомных животных.

В Петербурге стартовал марафон "Читающий август". В городе на Неве проходят мероприятия, направленные на популяризацию книжной культуры. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

До 17 августа в библиотеке "На Стремянной" пройдет благотворительная акция "Книга за корм", приуроченная ко Всемирному дню защиты бездомных животных. Также 9 августа в библиотеке "Лиговская" горожане могут обменяться любимыми книгами. Там состоится событие "Книговорот", посвященное Всемирному дню книголюбов. В этот же день в библиотеке им. Лермонтова пройдет дискуссия "Материнство в современной литературе".

До конца лета будет открыта тактильная выставка "Сказка о царе Салтане" в библиотеке для слепых и слабовидящих. До конца месяца в городе на Неве запустят проект "Маяковский. Трибьют" в библиотеке имени поэта.

На этой неделе, 9 и 10 августа, в рамках ежегодного Фестиваля знаменитых писателей "Текст в контексте" Литературный музей "ХХ век" масштабно отметит 130-летие со дня рождения Зощенко.

Ранее петербуржцы рассказали, как легко начать рабочий день.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга