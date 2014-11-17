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Петербуржцы рассказали, как легко начать рабочий день
Сегодня, 14:24
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Петербуржцы рассказали, как легко начать рабочий день

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Каждый пятый горожанин после пробуждения читает сообщения в рабочем чате.

Жители Северной столицы рассказали, как они начинают рабочий день. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что треть респондентов делает выбор в пользу чашки кофе. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

Другая треть опрошенных выбирает просмотр почты, чтение новостной ленты и чаепитие.  Каждый восьмой житель Петербурга начинает рабочий день с изучения списка задач. Каждый пятый горожанин после пробуждения читает сообщения в рабочем чате. Аналитики выяснили, что лишь каждый четвертый начинает день с проверки рабочего места или переобувания в сменную обувь.

По утрам молятся только три процента опрошенных. Около двух процентов участников опроса не могут выполнять рабочие задачи, пока не проветрят кабинет.

Интересно, что мужчины привыкли начинать рабочий день с чтения корреспонденции, а женщины обычно начинают работу с чтения чата с коллегами, добавили исследователи.

Ранее врач рассказал, как восстановить режим сна после отпуска.

Фото: Pxhere

Теги: как начать рабочий день, петербуржцы, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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