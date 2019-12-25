Врач рассказал, как восстановить режим сна после отпуска

Бессонница лечится физической активностью.

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина рассказала, как восстановить режим сна. Справиться с бессонницей поможет ежедневная двигательная активность. Специалист рекомендует делать не менее 10 тыс. шагов в день. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам врача, ходьба способствует нормализации сна. Люди, которые много гуляют на свежем воздухе, быстро засыпают. Человек, ведущий малоподвижный образ жизни, будет труднее засыпать.

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