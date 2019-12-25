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Врач рассказал, как восстановить режим сна после отпуска
Сегодня, 9:07
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Врач рассказал, как восстановить режим сна после отпуска

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Бессонница лечится физической активностью.

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина рассказала, как восстановить режим сна. Справиться с бессонницей поможет ежедневная двигательная активность. Специалист рекомендует делать не менее 10 тыс. шагов в день. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам врача, ходьба способствует нормализации сна. Люди, которые много гуляют на свежем воздухе, быстро засыпают.  Человек, ведущий малоподвижный образ жизни, будет труднее засыпать.

Ранее мы писали, что диетолог научила определять нитраты в арбузах по запаху.

Фото: Pxhere

Теги: здоровье, как восстановить режим сна, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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