В Петербурге стартует большой Фестиваль урбанистики

Ежедневно на протяжении недели в библиотеке "На Стремянной" будут выступать создатели важных городских сообществ.

С 22 по 27 марта в библиотеке "На Стремянной" пройдет фестиваль урбанистики "Петербург. LIFE". Темой лекций станут краеведение и активизм.

Спикерами фестиваля станут основатели и координаторы городских сообществ, которые исследуют город в теории и на практике. Они расскажут, как "влиять на жизнь современного Петербурга, сохранять его исторический облик и вносить вклад в комфортную среду для жизни своего района".

Программа:

"Ленинбург": 22 марта в 18:30 встреча с автором проекта Пашей Никифоровым,

"Бегущий город": 23 марта в 18:30 лекция Игоря Голышева, основателя и руководителя проекта,

"Несбывшийся Ленинград": 24 м арта в 18:30 лекция создателя проекта Михаила Крайнова,

"Центральный район за комфортную среду обитания": 25 марта в 18:30 встреча с Ярославом Костровым, создателем и координатором движения

"День Тома Сойера": 26 марта в 18:30 встреча с основателем фестиваля Даниилом Александровым,

ВООПИК: 27 марта в 18:30 встреча с Мариной Селезневой, ведущим научным сотрудником Экспертного центра и членом Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Также в рамках фестиваля пройдёт розыгрыш книг о Петербурге от издательством "ЭКСМО" и откроется выставка фотографий блогера Анны Волковой "Монохромный Петербург".

Участие в фестивале бесплатное, зарегистрироваться можно через соцсети библиотеки.

Ранее стало известно, что в этом году акция "Тотальный диктант" впервые пройдет на двух языках.

Фото: Библиотека "На Стремянной" ВК.