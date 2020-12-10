На улице Маяковского с фасада дома смывают изображение Хармса

Коммунальщики планировали закрасить портрет до конца лета.

В Центральном районе сегодня, 4 июня, закрашивают изображение советского писателя Даниила Хармса, которое было сделано на фасаде дома, где жил литератор. Об этом сообщила жительница Северной столицы Галина Артеменко в своем Телеграм-канале.

Портрет на Маяковской улице, 11, решили смыть еще зимой. Власти планировали закрасить граффити до конца лета. По словам горожан, юридических возможностей сохранения мурала не было. На его месте чиновники обещали создать световую проекцию. Однако автор работы с Даниилом Хармсом на улице Маяковского Pasha Cas высказался в своем посте в соцсети против замены на световую проекцию. По словам уличного художника, это "тихое убийство памяти о Хармсе". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv художник Николай Копейкин высказался об уничтожении мурала с Хармсом: "Это полное безобразие".

Фото: Telegram / Artemenko Galina