"Это полное безобразие": художник Николай Копейкин об уничтожении мурала с Хармсом

Художник поддержал местных жителей, которые хотят сохранить портрет писателя.

Петербургский художник Николай Копейкин поделился мнением о планах города закрасить мурал с Хармсом на улице Маяковского. По его словам, портрет Хармса не следует уничтожать, так как он годами входил в справочники и путеводители в Петербурге, привлекая туристов.

Я считаю, что это полное безобразие. Насколько мне известно, в данном случае, никто никаких исков не подавал. Это администрация решила выслужиться, может быть кому-то из чиновников что-то не понравилось, может быть Хармс не понравился, может это генеральная линия такая. Николай Копейкин, художник

Художник считает, что причиной дискуссии могла стать личность Хармса, который при жизни позволял себе критиковать власть. Ранее активисты прочитали стихи и отрывки из произведений писателя в поддержку мурала.

Видео: Piter.TV