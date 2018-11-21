Художник Николай Копейкин — об уничтожении "Мемориала"*

Художник, основатель петербургской галереи "Свиное рыло" Николай Копейкин прокомментировал Piter.tv дело против международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*.
"Я думаю, они хотят уничтожить память даже не о тех, кто погиб в результате репрессий, а память о тех, кто совершал эти репрессии", – заявил Копейкин, комментируя иски прокуратуры о ликвидации правозащитного центра.
"Мемориал"* ведь занимался не только репрессированными гражданами, но и теми, кто репрессировал. У них видимо тоже есть свои "списки Шиндлера",
- добавил он.
Во вторник, 28 декабря суд решил ликвидировать международный "Мемориал"* (признан в России НКО-иноагентом), 29 декабря – правозащитный центр "Мемориал"* (также признан в России НКО-иноагентом).
В Петербурге с "Мемориалом"* простились у Соловецкого камня.
Видео: Piter.tv
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