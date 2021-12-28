Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"*

Защита намерена обжаловать решение ВС.

Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал"*. Об этом пишет "РИА Новости".

Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации организации в ноябре 2021 года. Одновременно с этим прокуратура Москвы направила аналогичное требование ВС против правозащитного центра "Мемориал"**. Рассмотрение второго иска состоится 29 декабря.

Отмечается, что государственный обвинитель в суде заявил, что международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне, а также создает неправдоподобный образ Советского Союза.

В беседе с агентством адвокат "Мемориала"* Мария Эйсмонт заявила, что решение суда будет обжаловано.

Ранее в Крыму задержали за мошенничество экс-чиновника администрации Коктебеля.

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Международное историко-просветительское общество "Мемориал"* - организация признана иностранным агентом на территории РФ

Правозащитный центр "Мемориал"** - организация признана иностранным агентом на территории РФ