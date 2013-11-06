Прокурор попросил Верховный суд ликвидировать "Мемориал"*

Организацию обвинили в стремлении реабилитировать нацистских преступников.

Представитель Генеральной прокуратуры России попросил Верховный суд ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал"* за неоднократное нарушение законов РФ. Об этом пишет издание "Известия".

По мнению государственного обвинителя, данная организация стремится реабилитировать нацистских преступников, дискредитировать госорганы России, а также создать лживый образ Советского Союза как террористического государства.

По информации агентства "РИА Новости", Министерство юстиции России и Роскомнадзор поддержали позицию Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала"*. Ожидается, что решение по иску будет принято 28 декабря.

Напомним, Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации организации в ноябре текущего года. Одновременно с этим прокуратура Москвы направила аналогичный иск по отношению к правозащитному центру "Мемориал"**

Международный центр "Мемориал"* специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Он находится в реестре иностранных агентов в России с 2016 года, а правозащитный центр – с 2014 года.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что суд по "Мемориалу"* будет объективным.

Фото: pixabay.com

Международное историко-просветительское общество "Мемориал"* - организация признана иностранным агентом на территории РФ

Правозащитный центр "Мемориал"** - организация признана иностранным агентом на территории РФ