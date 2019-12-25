Глава РФ рассказал о защите НКО запрещенных организаций.

Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что суд по "Мемориалу" будет объективным. Об этом глава государства упомянул во время выступления на заседании Совета по правам человека. Он обратил внимание на публикации в прессе из-за ситуации по ликвидации организации, которая признана на территории России НКО-иностранным агентом.

По поводу судебного процесса - кстати говоря, он не завершен, поэтому надо посмотреть, как будет идти это разбирательство, надеюсь, что оно будет объективным. Владимир Путин, президент РФ

Политик прокомментировал заявление журналиста Николая Сванидзе. Путин уточнил коллеге, что получил дополнительные справки по данному вопросу. Лидер страны знает о том, что "Мемориал" пытался защищать права таких международных организаций, которые в РФ признаны экстремистскими или террористическими. в частности, речь идет о радикальном движении "Хизб ут-Тахрир" (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Этот вопрос, по мнению политика, требует более тщательного анализа.

Путин: закон РФ об иноагентах гораздо мягче зарубежных.

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