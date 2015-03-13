Путин: закон РФ об иноагентах гораздо мягче зарубежных

Лидер страны оценил преследование иноагентов за границей.

Российский президент Владимир Путин заявил, что российский закон об иностранных агентах гораздо мягче зарубежных. Об этом глава государства напомнил участникам заседания Совета по правам человека. Политик заметил коллегам, что за границей также существуют правовые акты аналогичной направленности, которые используются для защиты государственного суверенитета. Тем, кто получает статус иноагента в других странах, обычно вызывается на допросы, а также им грозит лишение свободы.

Вы можете представить себе какую-нибудь российскую неправительственную организацию где-нибудь в Европе или Штатах, которая занимает критическую позицию в отношении политики этих государств? Даже представить такого невозможно, уверяю вас! Мгновенно сотрут с лица земли сразу! Владимир Путин, президент РФ

По словам Путина, сейчас в России закон об иноагентах - "легкое напоминание" тех документов, которые применяются за границей для защиты внутренней политики и независимости. Таким образом президент отреагировал на слова вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника относительно необходимости "упорядочить" положения закона. В РФ напомнили, что закон не запрещает деятельность организаций, признанных иноагентами.

Путин не видит оснований для содержания ректора "Шанинки" под стражей.

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