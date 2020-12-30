Глава РФ прокомментировал ситуацию с Сергеем Зуевым.

Российский президент Владимир Путин не видит оснований для содержания ректора "Шанинки" под стражей. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Совета по правам человека, которое состоялось 9 декабря. Политик прокомментировал арест представителя Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Мужчину обвиняют в мошенничестве. О данном уголовном деле политику рассказал журналист Николай Сванидзе.

Что касается изменения меры пресечения тому человеку из "Шанинки", то нужно посмотреть, конечно. Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что СК РФ ведет расследование по факту хищения денежных средств, которые принадлежали федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования". Они были выделены в рамках реализации национального проекта "Образование". По делу арестованы несколько чиновников, включая бывшую заместителя главы Минпросвещения Ракову. Исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова признала вину, поэтому переведена под домашний арест.

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