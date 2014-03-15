Путин назвал геноцидом события в Донбассе

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский настаивал на том, чтобы в российском законодательстве появились такие формулировки, как "геноцид" и "призывы к геноциду".

Президент России Владимир Путин сравнил с геноцидом события, происходящие в Донбассе. Об этом он упомянул в четверг на заседании Совета по правам человека, пишет ТАСС.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к президенту. Он настаивал на том, чтобы в российском законодательстве появились такие формулировки, как "геноцид" и "призывы к геноциду".

То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщили, что в ЛНР допускают провокации во время визита украинских журналистов в Донбасс.

Видео: Kremlin.ru